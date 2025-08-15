Deși FCSB a obținut o victorie și a adus puncte prețioase, înfrângerile suferite de CFR Cluj și Universitatea Craiova au cântărit decisiv, iar România a fost depășită de Ungaria, coborând pe locul 24.



Doar campioana a reușit să puncteze pentru România, în urma victoriei cu 3-1 de pe terenul celor de la Drita, din Kosovo. Succesul i-a adus un punct în ierarhia UEFA, care, împărțit la cele patru echipe trimise de țara noastră în Europa la startul sezonului, s-a tradus într-un adaos de doar 0.250 de puncte la coeficient. În schimb, eșecurile celor de la CFR cu Braga și al Universității Craiova cu Spartak Trnava nu au adus niciun punct.



Miză importantă



În același timp, Ungaria a avut o săptămână perfectă. Toate cele trei echipe rămase în competiții, Ferencvaros, Gyor și Paksi, și-au câștigat meciurile, acumulând 0.750 de puncte. Astfel, vecinii ne-au devansat și au urcat pe poziția a 23-a, un loc extrem de important.



Această poziție asigură campioanei țării respective dreptul de a intra direct în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, sărind peste prima rundă. Bătălia nu este însă pierdută. România continuă în cupele europene cu trei reprezentante, în timp ce Ungaria mai are doar două, ceea ce oferă, matematic, o șansă mai mare de a acumula puncte și de a recupera locul pierdut.

