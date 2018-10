Inca o lovitura pentru United! Lukaku s-a saturat si el de Mourinho si vrea sa plece! Destinatia: langa Ronaldo, la Juve!

Romelu Lukaku, golgheterul all time al Belgiei, vrea sa plece de la United la Juventus!

Romelu Lukaku, "tancul" din atacul lui United, cumparat de formatia de pe Old Trafford cu 75 de milioane de lire de la Everton in 2017, vrea sa plece din Premier League! Daily Mail scrie ca belgianul cu origini africane tinteste o mutare la Juventus!

Lukaku s-a saturat, la fel ca Pogba, de Mourinho!

Atacantul a fost intrebat de jurnalistii Gazzetta dello Sport daca ar fi tentat de o mutare in Italia si a raspuns fara sa stea pe ganduri: "Da, de ce nu? Sper sa se intample".

Lukaku are contract pana in 2022 cu United, dar ar putea forta o mutare. Acest lucru ar insemna totusi ca Juventus va trebui sa scoata cel putin 100 de milioane din conturi pentru a-l lua.

"Juventus are un proiect fantastic. Sunt mai puternici de la an la an. Fara dubiu, Juventus este una dintre cele mai bune doua-trei echipe din Europa. Au un antrenor foarte bun si un lot extraordinar. Il au pe Cristiano, dar sa nu uitam de Dybala ori de Douglas Costa", a mai spus Lukaku.