Gigantul din Premier League, pregătit să achite clauza uriașă a lui Nico Williams

Manchester United este foarte interesată de serviciile sale, pentru care este dispusă să achite vara viitoare către clubul basc suma impresionantă de 95 de milioane de euro.

Nico Williams, dorit de Manchester United

Banii respectivi reprezintă clauza de reziliere a lui Williams, după cum informează elnacional.cat.

Prin urmare, dacă Manchester United va activa clauza, Athletic Bilbao nu va mai avea nicio putere asupra extremei stânga. Totul va depinde de negocierile dintre jucător și conducerea „diavolilor roșii”.