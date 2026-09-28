Gigantul din Premier League, pregătit să achite clauza uriașă a lui Nico Williams

Manchester United este foarte interesată de serviciile sale, pentru care este dispusă să achite vara viitoare către clubul basc suma impresionantă de 95 de milioane de euro.
Nico Williams, dorit de Manchester United
Banii respectivi reprezintă clauza de reziliere a lui Williams, după cum informează elnacional.cat.
Prin urmare, dacă Manchester United va activa clauza, Athletic Bilbao nu va mai avea nicio putere asupra extremei stânga. Totul va depinde de negocierile dintre jucător și conducerea „diavolilor roșii”.
Palmares impresionant pentru Williams
La doar 24 de ani, Nico Williams a reușit să câștige alături de naționala Spaniei CM 2026 și EURO 2024. El mai are în palmares și Cupa Regelui alături de Athletic Bilbao.
Format din 2018 de clubul basc, Williams a strâns pentru Athletic Bilbao 205 meciuri, 38 de goluri și 37 de pase decisive. El a mai fost dorit, de-a lungul timpului, de Real Madrid și Barcelona.
- 40.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.
- 37 de selecții, 6 goluri și 9 pase decisive a adunat Nico Williams pentru naționala Spaniei.