Spania a dominat, per total, meciul cu Anglia, a declarat antrenorul campioanei mondiale, Luis de la Fuente, după victoria cu 3-2 pe Wembley în Liga Naţiunilor, sâmbătă, la Londra, scrie AFP.

Declarații Luis de la Fuente după Anglia - Spania 2-3

''Jocul a fost sub control în cea mai mare parte a timpului, cu excepţia a şase sau şapte minute când ne-au lovit puternic'', a spus selecţionerul, referindu-se la cele două goluri marcate de englezi în prima repriză în decurs de cinci minute.

''Ne-am deconectat puţin în acel moment şi ne-au pus cu adevărat sub presiune. Dar în timpul unui meci, există multe secvenţe în care se poate întâmpla asta. Trebuie să fim mai atenţi la acoperirea spaţiilor şi un joc mai combinativ. Împotriva unui adversar precum Anglia, care este o superputere, acest lucru se poate întâmpla, dar per total, cred că am avut jocul sub control'', a mai spus De la Fuente în conferinţa de presă de după meci.

Spania, campioana mondială şi europeană en titre, nu a mai pierdut un meci oficial din 28 martie 2023, când a pierdut în Scoţia (0-2), în preliminariile EURO 2024, şi a ajuns la 39 de jocuri fără înfrângere.

Agerpres