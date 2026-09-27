România - Bosnia, al doilea meci din Liga Națiunilor pentru echipa lui Gică Hagi (luni, 21:45). Ce au declarat selecționerul și Nicolae Stanciu

Germanul Thomas Tuchel, antrenorul Angliei, a afirmat că echipa sa a fost mai bună împotriva Spaniei, în ciuda înfrângerii de pe Wembley (2-3), şi a dat vina pe greşelile individuale pentru rezultatul de sâmbătă din Liga Naţiunilor, scrie EFE.'

Tuchel: "Startul nostru a fost teribil"

'Startul nostru a fost teribil, cel mai prost posibil", a recunoscut germanul. "Îţi faci viaţa foarte dificilă împotriva unei echipe ca aceasta. După primele zece sau doisprezece minute, am fost echipa mai bună. Am dominat în jumătatea lor''.

Într-o reeditare a finalei EURO 2024, câştigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid, prin Lamine Yamal (2). Anglia a reuşit să întoarcă scorul până la pauză, prin golurile reuşite de Anthony Gordon (36), jucătorul Barcelonei, şi Harry Kane (40).

Tuchel: "Așa stau lucrurile, trebuie să învățăm din asta!"

Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut şansa desprinderii, dar Kane a ratat un penalty (54), nimerind bara. Spania a realizat apoi o ''remontada'', prin golurile marcate de Alex Baena (60) şi Mikel Oyarzabal (74). ''Ne-am creat ocazii şi am marcat două goluri, iar noi am avut cele mai bune momente ale noastre în cele 15 minute după pauză. Dar nu am transformat penalty-ul. Cred că Spania a crezut că seria ei de neînvins s-a terminat astăzi.

Am făcut greşeala care a dus la egalarea de 2-2, iar golul de 2-3 a fost de fapt singurul pe care l-au marcat. Aşa stau lucrurile. Trebuie să învăţăm din asta, să luăm aspectele pozitive şi să le folosim împotriva Republicii Cehe'', a adăugat Tuchel.

Henry Kane a declarat după meci că nu a fost nicio diferenţă între Anglia şi campioana mondială: ''Am spus deja că la Cupa Mondială am avut nişte meciuri bune, dar nu am jucat 90 de minute grozave. De data aceasta a fost cam la fel. Am avut nişte momente bune, iar acesta este standardul la care trebuie să jucăm.

Am jucat împotriva campionilor mondiali şi europeni şi am fost umăr la umăr. Într-o altă zi am fi putut câştiga meciul. Trebuie să ne concentrăm pe aspectele pozitive. Să trecem peste înfrângere şi să încercăm din nou data viitoare''.

Anglia joacă în deplasare cu Cehia, tot în Liga Naţiunilor, pe 29 septembrie, în timp ce Spania va primi vizita Croaţiei în Grupa C.

Agerpres