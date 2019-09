"Harry Kane" Puscas ar putea fi implicat intr-un transfer URIAS! Anuntul facut de englezi

George Puscas a impresionat in Anglia si la nationala si ar putea fi din nou subiectul unui transfer.

Presa engleza anunta ca George Puscas ar putea schimba din nou echipa in curand. Iar in afacere ar putea fi implicati si cei de la Tottenham, finalistii Champions League. Londonezii il vor pe Vedat de la Fenerbahce, iar turcii ar putea renuntat la atacantul lor daca vor reusi sa-l ia pe Puscas de la Reading. Atacantul roman a fost transferat in aceasta vara cu 8 milioane de euro de la Inter Milano si a marcat deja de 3 ori in primele partide.

"In urmatoarele luni, fanii celor de la Reading trebuie sa stea cu ochii pe planurile de transferuri ale celor de la Tottenham Hotspur", scriu englezii.

Puscas a fost urmarit de Fenerbahce in meciurile nationalei cu Spania si Malta, in care a si marcat.

"L-au urmarit la meciul cu Spania si l-au placut foarte mult. Il vor urmari in continuare pana in ianuarie", anunta Spor Arena.

3 milioane de euro e cota lui George Puscas pe transfermarkt.de