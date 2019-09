Cosmin Contra NU a vazut golul lui Puscas impotriva Maltei! Selectionerul s-a scuzat la conferinta de presa: "Chiar atunci eram intors!"

Romania a invins Malta cu 1-0 la Ploiesti.

Romania a invins Malta cu 1-0 si se mentine in cursa pentru calificarea la EURO 2020. Nationala tarii noastre ocupa, in acest moment, locul 3 in clasamentul grupei F, cu 10 puncte. Grupa este condusa de Spania cu 18 puncte, iar pe 2 se afla Suedia cu 11 puncte.

Unicul gol al Romaniei in victoria cu Malta a fost inscris de George Puscas, o reusita spectaculoasa cu capul.

Selectionerul Cosmin Contra nu a vazut, insa, golul atacantului legitimat la Reading. Contra a recunoscut ca exact in acel moment se intorsese sa discute cu secundul si a ratat reusita.

"Eram intors la golul lui Puscas, nu l-am vazut. Chiar voiam sa spun ceva unui secund si nu am vazut golul", a marturisit Cosmin Contra la conferinta de presa.

PROGRAM NATIONALA PRELIMINARII EURO 2020

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

CLASAMENT GRUPA F

1 Spania 18p

2 Suedia 11p

3 Romania 10p

4 Norvegia 9p

5 Malta 3p

6 Feroe 0p