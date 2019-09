ROMANII SUNT OUT DIN CUPA LIGII ANGLIEI! Puscas si Baluta nu si-au putut salva echipele de la eliminare

Tudor Baluta a fost integralist la debut in meciul echipei sale, Brighton, impotriva celor de la Aston Villa. Brighton nu a facut fata presiunii celor de la Aston, care au deschis scorul in minutul 22 prin Jota. La pauza s-a intrat cu scorul de 2-0, Hourihane a marcat si el in minutul 33. In minutul 61, Roberts a redus din diferenta pentru Brighton, insa Grealish a inscris decisiv cu 13 minute inainte de final.

In cealalta partida din Cupa Angliei, George Puscas a intrat in minutul 66 pe teren in meciul celor de la Reading, impotriva lui Wolves. Scorul a fost deschis in minutul 27 de Jordao pentru cei de la Wolves, iar Boye a egalat norocos in minutul 99 de prelungirile partidei. Meciul s-a terminat egal, astfel ca s-a ajuns la penalty-uri, unde Puscas a batut primul lovitura de pedeapsa, si a inscris. Reading a fost eliminata din cauza ratarilor lui Swift si Boye.

