GALERIE FOTO Revenire cu iz de retragere? Ce a făcut Irina Begu la Madrid: nu a mai jucat meci de când a câștigat turneul WTA de la Iași

Irina Begu a revenit în circuitul WTA printr-o participare scurtă la turneul WTA 1000 de la Madrid.

Irina Begu (35 de ani) nu a emis pretenții la o ședere lungă în capitala Spaniei, cu excepția primelor cincizeci de minute de joc, în care a reușit să țină aproape de germanca Laura Siegemund.

Număr 182 WTA, poziția actuală, ocupată pe fondul inactivității înregistrate în ultimele nouă luni, Irina Begu a înfruntat jucătoarea clasată pe locul 47 mondial.

Irina Begu, înfrângere 6-4, 6-0, în fața numărului 47 WTA, după nouă luni de inactivitate

Prestația a fost departe de a fi dezamăgitoare în manșa întâi, Siegemund impunându-se cu 6-4, după 50 de minute, timp în care Begu și-a pierdut serva de două ori, dar a reușit și două break-uri pe serviciul oponentei.

Al doilea set, în schimb, a fost o dezamăgire, dar ușor de înțeles, având în vedere ritmul competițional mult superior al jucătoarei din Germania.

Tenace, neinhibată de starea de nervozitate la care a supus-o Irina Begu în setul întâi, Laura Siegemund a mărșăluit spre victorie în setul secund, în care nu a mai cedat game.

Durata setului secund nu a fost cu mult mai mică, dar Siegemund a avansat în turul următor în mai puțin de o oră și jumătate, timp petrecut pe teren.

Irina Begu, la a treisprezecea participare pe tabloul principal de la Madrid

Irina Begu va încasa un premiu în valoare de €21,285 pentru participarea bifată în 2026, la Madrid.

Capitala Spaniei rămâne un loc în care Irina Begu și-a bifat câteva dintre cele mai bune rezultate ale carierei.

Begu are în palmares trei calificări în sferturile turneului WTA 1000 de la Madrid

La Madrid a jucat sfert de finală de trei ori; în 2023 - la capătul unui parcurs în care a trecut de Karolina Muchova și Ludmila Samsonova -, încă un sfert de finală, în 2016, pe care l-a pierdut chiar în fața Simonei Halep, într-un duel tensionat, încheiat cu un scor atipic: 6-3, 0-6, 6-1; primul sfert a fost reușit în 2015, când Petra Kvitova a reușit să o elimine, după ce Andrea Petkovic - fostă semifinalistă la Roland Garros - și Barbora Strycova nu au putut să o oprească pe sportiva din București.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O pisică din România e cea mai frumoasă din Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”
FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”
Mihai Stoica va decide viitorul antrenor al FCSB! Gigi Becali i-a dat mână liberă: „El hotărăște!”
Mirel Rădoi intră în pâine! Când va sosi la Gaziantep și primul meci la care va sta pe bancă
Va purta stadionul lui Dinamo numele „Mircea Lucescu”? Ce spune Marcel Popescu, omul din spatele arenei „Ion Oblemenco”
Dinamo trece la treabă! Ce jucător vrea să transfere în vară
Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”
Mirel Rădoi intră în pâine! Când va sosi la Gaziantep și primul meci la care va sta pe bancă
Dinamo trece la treabă! Ce jucător vrea să transfere în vară
Mihai Stoica va decide viitorul antrenor al FCSB! Gigi Becali i-a dat mână liberă: „El hotărăște!”
Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la FCSB! Gigi Becali: ”Nu mai este antrenorul nostru!”
Irina Begu și Monica Niculescu au cedat încă din primul tur la Jocurile Olimpice
Reacția Irinei Begu după eșecul suferit în fața polonezei Iga Swiatek în primul tur la Jocurile Olimpice de la Paris
Luptă, Sorana! Cîrstea va primi replica Igăi Swiatek în turul 3 la Madrid: scorul meciurilor directe și miza meciului
Persoana specială, îmbrățișată de Jaqueline Cristian, imediat după marele succes cu Krejcikova, de la Madrid
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

„Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

