Irina Begu (35 de ani) nu a emis pretenții la o ședere lungă în capitala Spaniei, cu excepția primelor cincizeci de minute de joc, în care a reușit să țină aproape de germanca Laura Siegemund.

Număr 182 WTA, poziția actuală, ocupată pe fondul inactivității înregistrate în ultimele nouă luni, Irina Begu a înfruntat jucătoarea clasată pe locul 47 mondial.

Irina Begu, înfrângere 6-4, 6-0, în fața numărului 47 WTA, după nouă luni de inactivitate

Prestația a fost departe de a fi dezamăgitoare în manșa întâi, Siegemund impunându-se cu 6-4, după 50 de minute, timp în care Begu și-a pierdut serva de două ori, dar a reușit și două break-uri pe serviciul oponentei.

Al doilea set, în schimb, a fost o dezamăgire, dar ușor de înțeles, având în vedere ritmul competițional mult superior al jucătoarei din Germania.

Tenace, neinhibată de starea de nervozitate la care a supus-o Irina Begu în setul întâi, Laura Siegemund a mărșăluit spre victorie în setul secund, în care nu a mai cedat game.

Durata setului secund nu a fost cu mult mai mică, dar Siegemund a avansat în turul următor în mai puțin de o oră și jumătate, timp petrecut pe teren.

