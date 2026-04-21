Mirel Rădoi intră în pâine! Când va sosi la Gaziantep și primul meci la care va sta pe bancă

Mirel Rădoi (45 de ani) s-a despărțit de FCSB în cursul zilei de marți, după doar cinci meciuri la campioana României.

Rădoi a acceptat oferta de la Gaziantep, ocupanta locului 10 din Turcia. Gigi Becali a confirmat despărțirea și a explicat că a acceptat-o datorită salariului pe care tehnicianul îl va încasa: aproximativ 900.000 de euro anual.

Mirel Rădoi sosește miercuri dimineață la Gaziantep și va debuta sâmbătă

Mirel Rădoi va pleca în această seară spre Turcia și este așteptat să sosească la Gaziantep în cursul dimineții, la ora 4:30, anunță jurnalistul turc Ali Budak.

Rădoi va avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig.

Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va lucra cu trei fotbaliști români: fundașul Deian Sorescu, mijlocașul Alexandru Maxim, care este și căpitanul echipei, și atacantul Denis Drăguș.

Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).

Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).

Mirel Rădoi, doar 5 meciuri la FCSB

Mirel Rădoi a fost instalat la FCSB imediat după încheierea sezonului regulat, în urma plecării lui Elias Charalambous. A stat pe bancă la 5 partide din play-out, după cum urmează:

  • 0-0 vs. Metaloglobus
  • 1-0 vs. UTA Arad
  • 2-3 vs. FC Botoșani
  • 4-0 vs. Oțelul Galați
  • 3-2 vs. Farul Constanța

Rădoi o lasă pe FCSB pe locul 7, primul din play-out, cu șanse foarte mari de a disputa barajul de Conference League.

