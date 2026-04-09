Fosta legendă a Angliei și a lui Chelsea traversează un moment excelent pe banca lui Coventry City și poate readuce clubul în Premier League după o pauză de 25 de ani.

După experiențe complicate la Chelsea și Everton, cariera de antrenor a lui Lampard părea în impas.

Fostul mijlocaș a revenit însă în Championship în noiembrie 2024, atunci când a preluat-o pe Coventry, echipă aflată pe locul 17 în acel moment.

Frank Lampard, aproape să o promoveze pe Coventry în Premier League

De atunci, Coventry a urcat rapid în clasament și a ajuns în zona de play-off. În prezent, „Sky Blues” conduc campionatul și sunt foarte aproape de promovarea directă în Premier League.

Cu cinci etape rămase de disputat, Coventry are 84 de puncte și este deja sigură de o clasare în Top 4.

Mai mult, echipa lui Lampard poate obține matematic promovarea chiar în etapa următoare, în meciul cu Sheffield Wednesday.