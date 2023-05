După demiterea lui Graham Potter, Frank Lampard a fost cel care a preluat echipa din postura de ”interimar” până la finalul acestui sezon, când oficialii clubului londonez vor ”instala” un nou antrenor.

Potrivit jurnalistului Matt Law, Chelsea a ajuns la un acord cu Mauricio Pochettino (51 de ani), care va prelua postul de antrenor principal, cel mai probabil din sezonul următor.

Contractul ar urma să fie semnat în perioada următoare, după care va veni și anunțul oficial.

Chelsea have agreed terms with Mauricio Pochettino to take over as head coach. Contract to be signed and announcement made in the coming days #cfc