Southampton o va întâlni pe Hull City în finala play-off-ului de promovare în Premier League, după ce a învins-o pe Middlesbrough cu scorul de 2-1, marţi, în a doua manşă a semifinalei, scrie Reuters. Southampton - Hull City, finală pentru promovarea în Premier League După un 0-0 în prima manşă din 9 mai, Southampton a fost condusă acasă de Boro cu 1-0, după golul lui Riley McGree (5), dar a reuşit să egaleze la finalul primei reprize prin Ross Stewart (45+1). În prelungiri, Shea Charles a marcat golul decisiv în minutul 116 şi ''sfinţii'' pot reveni în Premier League la doar un sezon după retrogradarea din 2025.

Probleme mari însă pentru Southampton, acuzată ca a spionat-o pe adversara Middlesbrough Atmosfera dinaintea meciului retur devenise încinsă, după ce Middlesbrough a acuzat-o pe Southampton că i-a spionat ilegal antrenamentele înainte de prima manşă de pe stadionul Riverside. Southampton, care a terminat sezonul regulat pe locul 4 în clasament (Middlesbrough a încheiat pe locul 5), a fost pusă sub acuzare vineri de EFL, o audiere a unei comisii disciplinare independente fiind încă în curs de desfăşurare. Ambii antrenori au fost întrebaţi de Sky după meci despre posibilitatea ca Southampton să fie exclusă din finală. Kim Hellberg, de la Boro, a evitat să comenteze subiectul prea mult: ''Nu voi face nicio sugestie în această privinţă şi nici nu voi spune nimic despre această întrebare. Voi vorbi despre ce cred, iar timpul este prea scurt pentru a răspunde din nou la această întrebare. Vom vedea ce se întâmplă”.

Coventry și Ipswich Town au promovat direct Prima finalistă, Hull City (locul 6), a învins-o în cealaltă semifinală pe Milwall (locul 3) cu 2-0, luni, şi s-a calificat cu scorul general de 2-0 în finala prevăzută pe Wembley în data de 23 mai. Hull City a retrogradat din Premier League în 2017. Coventry şi Ipswich Town au promovat direct, după ce au ocupat primele două locuri în Championship.

