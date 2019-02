FOTO: Surpriza uriasa pentru fanii lui Man United! Viitorul echipament a aparut pe net! Aspect retro

Mai multe cluburi vor avea un echipament diferit in sezonul 2019/2020.

Viitorul echipament al celor de la Manchester United a "scapat" pe internet si prezinta o schimbare mare fata de cel din ultimii ani. Viitorul echipament are un aspect retro.

"Noul tricou continua traditia inceputa anul trecut, Adidas lansand <Iconic Collection> cu tricouri clasice pentru toate echipele de elita pe care le sponsorizeaza" scriu cei de la Footy Headlines.

Manchester United incaseaza o suma record in fotbal in urma contractului cu Adidas, de 75 de milioane de lire sterline pe an.