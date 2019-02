Manchester United l-a gasit pe noul Cristiano Ronaldo! Solskjaer mizeaza pe el! "Stie ce are de facut pentru a ajunge la nivelul lui Cristiano"

Cristiano Ronaldo a plecat de la Manchester United la Real Madrid in 2009.

Manchester United s-a impus categoric in meciul cu Fulham din deplasare, scor 3-0, iar elevii lui Ole Gunnar Solskjaer au impresionat. Pogba cu o dubla si Martial au adus victoria care ii mentine pe "diavoli" pe locul 4 in Premier League.

Chiar daca Pogba a marcat doua goluri, Anthony Martial a fost remarcatul zilei la United. Reusita francezului le-a adus aminte fanilor lui Manchester de golul marcat de Cristiano Ronaldo in 2007, chiar pe terenul lui Fulham si le-a aprins sperantele ca pot avea un nou star pe Old Trafford.

"Anthony stie ce are de facut pentru a ajunge la nivelul lui Cristiano. Depinde numai de el. Are talentul necesar. Sunt asemanari intre cei doi, desigur", a spus Solskjaer dupa meci.

Acesta este golul 9 al lui Martial in Premier League in acest sezon. Francezul vrea sa isi depaseasca propriul record: 11 goluri in sezonul 2015/16.

Norvegianul de pe banca lui Uninted a vorbit de prestatia lui Anthony Martial: "Ma bucur ca este in echipa mea. A contribuit la marcarea multor goluri in acest sezon. Impresioneaza pe toata lumea aici, la Manchester: publicul, antrenorul, coechipierii", a adaugat Solskjaer.

Manchester United este pe locul 4 in Premier League, dupa un inceput de sezon foarte slab sub comanda lui Jose Mourinho. De la venirea lui Solskjaer, "diavolii" au reusit nu mai putin de 10 victorii si un singur rezultat de egalitate.

