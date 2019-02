Real Madrid, Juventus, Manchester United si PSG se bat pe noul pusti-minune al fotbalului mondial

Are 19 ani si Benfica cere in schimbul sau 120 de milioane de euro.

Portughezul Joao Felix a fost junior timp de 7 ani la academia lui FC Porto, dar a fost lasat sa plece gratis din cauza ca a antrenorii au considerat ca are un fizic prea firav ca sa poata face pasul catre echipa de seniori si ca nu are nicio sansa sa devina un fotbalist de clasa mondiala. In 2014, el a ajuns la rivala Benfica si a trecut rapid prin toate nivelurile clubului, devenind cel mai tanar debutant si cel mai tanar marcator pentru echipa secunda a "Águias", care evolueaza in Liga Pro, divizia secunda din Portugalia.



In vara anului trecut a fost lasat in afara lotului nationalei U19 a Portugaliei, care avea sa castige titlul european, pentru a pleca in cantonamentul de vara cu echipa de seniori a Benficai. Pe 18 august, a debutat in meciul de campionat cu Boavista si, ulterior, in play-off-ul Ligii Campionilor, impotriva PAOK-ului lui Razvan Lucescu, pentru ca apoi sa marcheze golul egalizator in derby-ul cu Sporting. A mai prins cateva prezente din postura de rezerva, pentru ca odata cu inceputul lui 2019, dupa ce antrenorul Bruno Lage a preluat echipa, sa formeze un cuplul de atac performant cu elvetianul Seferovici.



Comparat, datorita stilului de joc, cu Rui Costa, Bernardo Silva sau Zinedine Zidane, tanarul atacant / mijlocas ofensiv portughez a avut 8 goluri si 3 pase de gol dupa 1.000 de minute jucate la seniori, cifre mai bune decat au avut la inceputul carierei Ronaldo (3 goluri si 1 asist), Neymar (4 goluri si 2 asisturi) si Kylian Mbappe (4 goluri si 6 asisturi), doar Lionel Messi depasindu-l la acest capitol (13 goluri si 8 asisturi). Evolutiile excelente si potentialul de crestere l-au adus in atentia celor de la Real Madrid, Juventus, Manchester United sau PSG, iar Benfica l-a evaluat deja la 120 de milioane de euro, asa ca Joao Felix are toate sansele sa devina "next big thing" in fotbalul mondial.