Nebunie pe strazile din Manchester! Fanii lui PSG au facut show total! Ce s-a intamplat pe stadion!

Fanii lui PSG au facut spectacol total inaintea meciului cu Manchester United.

Paris Saint-Germain a castigat meciul din deplasare, cu Manchester United, scor 2-0, iar fanii francezi au facut spectacol total in oras. Suporterii veniti de la Paris au cantat si au aprins torte in drumul lor spre stadion.

Chiar daca nu o sustineau pe PSG, foarte multi trecatori s-au oprit sa filmeze spectacolul oferit de fanii campioanei Frantei.

PSG fans are lighting up Manchester ????pic.twitter.com/UYNlDLaGkk — Marathonbet (@marathonbet) February 12, 2019

Spectacol a fost si in timpul meciului. Fanii de pe Old Trafford au fost acoperiti de cei numai 3000 de fani veniti din Franta. Suporterii lui Paris Saint-Germain au fost in culmea fericirii si s-au tinut de glume. In timp ce cantau pentru echipa favorita, acestia l-au luat pe unul din stewarzi pe sus.