Kobbie Mainoo va pleca de la Manchester United în această vară, după ce clubul nu i-a propus reînnoirea contractului, informează Manchester Evening News.

Fotbalistul, care s-a distrat cu defensiva lui FCSB în meciul pierdut de campioana României cu 0-2 în Europa League, este și el nemulțumit că nu i se acordă mai multe minute de joc după ce a revenit după o accidentare, însă își dorește prelungirea înțelegerii care expiră în vara lui 2027.

Italienii de la Tuttomercatoweb scriu chiar că ”nu este exclusă o despărțire definitivă de Mainoo încă din următoarele săptămâni, mai ales că și Inter Milano îl place pe jucător, chiar dacă nu va fi deloc ușor ca Inter să ajungă la o înțelegere cu <<Diavolii Roșii>>”.

Kobbie Mainoo s-a ținut de recorduri cu FCSB! Puștiul de 19 ani al lui Manchester United, ca Wayne Rooney



Campioana României a pierdut meciul din Europa League de pe Arena Națională, 0-2 cu englezii lui Ruben Amorim.

După FCSB - Manchester United 0-2 în ultimul meci din grupa unică Europa League, Kobbie Mainoo, mijlocașul de 19 ani al englezilor, a egalat un record al ”diavolilor” deținut de mai bine de două decenii de legendarul Wayne Rooney.

Pasator decisiv la primul gol (Diogo Dalot '60) și marcator al celui de-al doilea ('68), Mainoo a devenit primul jucător după Rooney (septembrie 2004, împotriva lui Fenerbahce Istanbul) care înscrie și dă un assist la meciul de debut ca titular în cupele europene.

Puștiul de 19 ani a devenit și al 58-lea adolescent titular la Manchester United în istoria competițiilor continentale inter-cluburi.

”Eu îmi pot înțelege mai bine jucătorii. L-am pus pe Kobbie Mainoo în acea poziție pentru că se zbătea mult să se apere ca mijlocaș defensiv. Ca număr 10 a fost liber să joace mingile în apropierea careului.

Avem nevoie de timp să lucrăm cu jucătorii pentru a înțelege care este cel mai bun post pentru ei”, a explicat la final Ruben Amorim, managerul echipei de pe ”Old Trafford”.

Kobbie Mainoo despre meciul cu FCSB, în care a fost desemnat MVP



”A fost un meci greu, după cum ne așteptam, atmosfera a fost foarte bună. Este important să câștigăm în continuare și vrem să ajungem cât mai departe posibil.

(n.r. - despre postul mai avansat pe care a jucat) Mi-a făcut plăcere, și sunt fericit să fiu pe teren pentru Manchester United. Am fost deranjat că am avut acea ratare în prima repriză, dar am reușit să înscriu în partea a doua”, a spus și Kobbie Mainoo, MVP-ul meciului de pe Arena Națională.