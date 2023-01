Fotbalistul nu a dus o viață prea ușoară pe Old Trafford. Aflat într-o formă slabă, Lingard a fost trimis sub formă de împrumut la West Ham în sezonul 2020/21 unde a strălucit, însă „diavolii roșii” nu au vrut să-l vândă atunci. L-au pierdut gratis un an mai târziu.

Fostul jucător de la Manchester United care încerca să scape de depresie prin alcool: „Aveam nevoie de ceva să-mi aline durerea”

Jesse Lingard a vorbit despre suferința prin care a trecut alături de mama sa, care suferea de depresie, evidențiind faptul că înainte să adoarmă consuma alcool pentru a uita de toate problemele care-l apăsau în permanență.

„Încercam să uit de tot ce se întâmpla. Consumam alcool înainte de somn. Mă uit în spate acum și mă gândesc de ce făceam toate astea. Dar aveam nevoie de ceva care-mi alina durerea și măducea în largul meu, cumva.

Era de 10 ori mai rău. Ești abuzat de atâtea ori, ești mereu la pământ și totuși trebuia să evoluez bine. Deja sunt în niște situații pe care nu le puteți imagina. Simțeam că lumea este în umerii mei.

Depresia ei (n.r. mama lui Jesse Lingard, Kirsty) era atât de rea încât nu mai putea face față cu adevărat și trebuie să plece să ceară ajutor. Să mă lase singur cu surioara mea care avea 11 ani atunci și fratele meu care avea 15, pentru mine, mă luptam și cu lucrurile mele.

Nu eram chiar fratele mai mare de care aveau ei nevoie. Eram doar pe autopilot. Nu eram cu ei din punct de vedere mental”, a spus Jesse Lingard citat de publicația britanică, Sky Sports.

Cifrele lui Jesse Lingard

Englezul a bifat la Manchester United 232 de apariții, s-a impus pe tabela de marcaj de 35 de ori și a reușit să paseze decisiv în 21 de situații, în aproximativ 12.500 de minute în care a îmbrăcat echipamentul formației de pe Old Trafford.

A mai evoluat de-a lungul carierei la Leicester, Birmingham, Brighton, Derby și West Ham, dar doar sub formă de împrumut. La sfârșitul lui iulie 2022, Manchester United l-a cedat definitiv la Nottingham Forest gratis.