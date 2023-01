Arsenal l-a făcut deja uitat pe Mudryk! „Tunarii” s-au înțeles cu un jucător din Premier League

Jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Arsenal s-a înțeles cu Leandro Trossard în perioada de mercato din iarnă, fotbalist care valorează nu mai puțin de 30 milioane de euro.

EXCLUSIVE: Arsenal have opened talks to sign Leandro Trossard from Brighton, negotiations are advanced with official bid ready for permanent move. ????⚪️???? #AFC

Personal terms already agreed — talks will continue to get deal done soon. pic.twitter.com/WgiCtz1jG1