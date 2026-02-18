În seara aceasta, jocul puterii se rescrie în finalul sezonului doi din TĂTUȚU’: „Scăpăm de Măcelaru, Bucureștiul e al nostru!”

Certat de Andrei Nicolescu și Mihai Stoica după ce a înjurat Steaua, Florentin Petre nu dă înapoi: "Un stadion întreg mi-a strigat să mă duc după Cătălin"

Meciul Mike Tyson - Floyd Mayweather va avea loc foarte curând! Supriză mare: în ce țară se va disputa confruntarea

Ajuns la vârsta de 30 de ani (împliniți la 8 decembrie 2025), Jordon Ibe ar fi trebuit să aibă în spate o carieră apreciabilă. Englezul a ajuns la Liverpool în 2012, când avea doar 16 ani, și era văzut drept viitorul star de pe Anfield.

Brendan Rodgers, fostul său antrenor de la Liverpool, zicea despre ex-internaționalul U21 al Angliei că va ajunge ”top class”.

Cariera și viața lui Jordon Ibe

Însă, ultimii ani buni de viață i-au rezervat altceva lui Ibe. Jordon a adunat 58 de apariții pentru ”cormorani”, a marcat patru goluri, iar în 2016 a fost vândut la Bournemouth pentru 18 milioane de euro. Acolo a evoluat timp de patru ani, însă fără să rupă gura târgului.

Bournemouth nu i-a prelungit angajamentul, iar Jordon Ibe a intrat într-un con de umbră. Atât profesional, cât și personal. Englezul a pornit o lungă bătălia cu depresia.

”Mă aflam într-un loc întunecat. Cel mai mult m-a durut să văd oamenii de pe rețelele de socializare cum lasă comentarii negative la adresa mea. Critica e dură”, spunea Ibe.

Jordon Ibe a ajuns să joace în Bulgaria, la Lokomotiv Sofia

Problemele de sănătate i-au oprit și cariera fotbalistică. Între 2020 și 2024, Ibe a jucat un singur meci! A fost legitimat la Derby County și Adanaspor, a mers în probe la echipe precum Chesterfield, dar nimic nu s-a mai legat pe teren.

În octombrie 2023, Jordon Ibe a semnat cu Ebbsfleet United, în a cincea ligă engleză, după mai bine de un fără niciun angajament.

De la finalul anului trecut, noiembrie 2025, el a ajuns în Bulgaria, semnând cu formația Lokomotiv Sofia, dar pentru care nu a apucat să joace până acum.

Fostul copil teribil de la Liverpool, acuzat pentru vătămare corporală

În plus, un alt detaliu important se leagă de viața sa personală, el fiind arestat pe Aeroportul Luton la finalul lunii ianuarie, fiind pus sub acuzare pentru vătămare corporală.

El este acuzat de această ilegalitate care ar fi fost comisă la 30 decembrie, dar, după ce a fost arestat, în cele din urmă a fost eliberat pe cauțiune. Urmează să se prezinte în fața legii în perioada următoare, în luna martie, pentru judecarea cazului.