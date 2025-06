Mașina sa a lovit bariera mediană a șoselei

Paul Ince, fostul mare mijlocaș de la Manchester United, Inter Milano și Liverpool, a fost arestat de către agenții Cheshire Police, după ce a lovit bariera mediană a șoselei cu mașina sa de teren pe Chester High Road în localitatea Neston, Wirral.



Acesta a fost pus sub acuzare pentru conducere în stare de ebrietate și avocații săi au reușit eliberarea pe cauțiune, urmând să apară în fața Chester Magistrates' Court pe 18 iulie, pentru a-și afla pedeapsa. Ince este invitat ocazional la emisiuni sportive și rămâne o voce respectată în lumea fotbalului englez.



A devenit primul căpitan de culoare al Angliei, în 1993

Paul Emerson Carlyle Ince (57 de ani) este născut la Ilford, un cartier la Londrei, și s-a format la academia lui West Ham United. La nivel de seniori a evoluat ca mijlocaș central la West Ham (1986-1989), Manchester United (1989-1995), Inter Milano (1995-1997), Liverpool (1997-1999), Middlesbrough (1999-2002), Wolverhampton Wanderers (2002-2006), Swindon Town (2006) și Macclesfield Town (2007).

A strâns 53 de meciuri și 2 goluri pentru naționala de seniori a Angliei, devenind primul căpitan de culoare al "Three Lions", participând la Euro 1996 (semifinale), CM 1998 (optimi de finală) și Euro 2000 (grupe).

În palmaresul de jucător are Premier League (1992-1993, 1993-1994), FA Cup (1989-1990, 1993-1994), EFL Cup (1991-1992), FA Charity Shield (1990, 1993, 1994), Cupa Cupelor (1990-1991), Supercupa Europei (1991), Tournoi de France (1997) și distincțiile West Ham United Hammer of the Year (1988-1989), Sir Matt Busby Player of the Year (1992-1993), PFA Team of the Year (1992-1993, 1993-1994, 1994-1995) și Domestic Team of the Decade - Premier League 10 Seasons Awards (1992-1993 / 2001-2002).



Ca antrenor a lucrat la Macclesfield Town (2006-2007), Milton Keynes Dons (2007-2008, 2009-2010), Blackburn Rovers (2008), Notts County (2010-2011), Blackpool (2013-2014) și Reading (2022-2023), câștigând Football League Trophy (2007-2008), reușind promovarea în League One (2007-2008) și primind trofeul Championship Manager of the Month (august 2013).

Fiul său, Tom Ince, este legitimat la Watford, după ce a mai jucat pentru Liverpool, Notts County, Blackpool, Hull City, Nottingham Forest, Derby County, Huddersfield Town, Stoke City, Luton Town și Reading.



Foto - Getty Images