La 28 de ani, Jordon Ibe ar fi trebuit să fie astăzi în floarea carierei. Englezul a ajuns la Liverpool în 2012, când avea doar 16 ani, și era văzut drept viitorul star de pe Anfield. Brendan Rodgers, fostul său antrenor de la Liverpool, zicea despre ex-internaționalul U21 al Angliei că va ajunge „top class”.

Doar că viața i-a rezervat altceva lui Ibe. Jordon a adunat 58 de apariții pentru „cormorani”, a marcat patru goluri, iar în 2016 a fost vândut la Bournemouth pentru 18 milioane de euro. Acolo a evoluat timp de patru ani, însă fără să rupă gura târgului.

„Cireșele” nu i-au prelungit angajamentul, iar Jordon Ibe a intrat într-un con de umbră. Atât profesional, cât și personal. Englezul a pornit o lungă bătălia cu depresia. „Mă aflam într-un loc întunecat. Cel mai mult m-a durut să văd oamenii de pe rețelele de socializare cum lasă comentarii negative la adresa mea. Critica e dură”, spunea Ibe.

Problemele de sănătate i-au oprit și cariera fotbalistică. Între 2020 și 2024, Ibe a jucat un singur meci! A fost legitimat la Derby County și Adanaspor, a mers în probe la echipe precum Chesterfield, dar nimic nu s-a mai legat pe teren.

În octombrie 2023, Jordon Ibe a semnat cu Ebbsfleet United, în a cincea ligă engleză, după mai bine de un fără niciun angajament. „Vreau să revin, să le arăt oamenilor ce pot să fac și să joc fotbal. Am muncit mult ca să fiu în situația de a mă concentra iar la fotbal, de a crede în mine”, spunea, la prezentare, fostul jucător de la Liverpool.

Sâmbătă, pe 3 februarie, Ibe s-a întors oficial pe gazon. A intrat în minutul 84 al meciului pe care al său Ebbsfleet United l-a încheiat la egalitate cu Oldham Athletic, scor 0-0. Un moment emoționant, care a arătat un Jordon Ibe mult schimbat fizic față de vremurile de glorie.

Former Liverpool winger Jordan Ibe comes on to make his National League debut for Ebbsfleet United ????

