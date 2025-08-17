Debut de coșmar pentru Gyokeres la Arsenal. Englezii l-au pus la zid după prestația lamentabilă de pe Old Trafford, Arteta nu se ascunde

- Toate meciurile din noul sezon al Premier League pot fi urmărite în direct și în exclusivitate pe VOYO.
Viktor Gyokeres a fost titular pe Old Trafford, dar nu și-a ajutat deloc echipa. El a fost înlocuit în minutul 60, când antrenorul Mikel Arteta l-a aruncat în teren pe Kai Havertz (26 de ani).
Viktor Gyokeres, pus la zid după prestația lamentabilă din Manchester United - Arsenal
Fost antrenor la West Ham United sau Newcastle, Alan Pardew nu l-a menajat deloc pe Viktor Gyokeres pentru prestația din acest meci:
"A avut o prestație slabă. Nu poți împacheta mai frumos de atât. Nu părea tocmai în apele lui, fie că era nervos sau orice altceva... nu a arătat așa cum mă așteptam, pentru că sunt un mare fan al lui. Mă așteptam la ceva mai mult de la el astăzi.
Și cred că să fie shimbat în minutul 60 nu a fost surprinzător după o astfel de evoluție. Poate el a simțit că merita să rămână puțin mai mult pe teren, dar nu, n-a fost cea mai bună prestație. Sunt surprins", a declarat Viktor Gyokeres, conform talkSPORT.
VIDEO Rezumatul meciului de pe Old Trafford
Cum arată cifrele atacantului
Viktor Gyokeres a fost achiziționat de Arsenal în această vară, de la Sporting Lisabona, pentru 65,7 milioane de euro. Cu toate acestea, debutul său în Premier League va fi unul de uitat. Iată ce a reușit suedezul în cele 60 de minute petrecute pe Old Trafford, conform Sofa Score:
- Șuturi expediate: zero
- Atingeri de balon: 21
- Încercări de dribling: 1
- Pase reușite: 4
- Pase greșite: 5
- Distanță parcursă: 7,8 km
- Posesie pierdută de 11 ori
Aceasta nu este prima experiență a atacantului suedez în Anglia. El a mai jucat în trecut la Brighton, Swansea și Coventry. La Sporting Lisabona "a explodat", acolo a înscris 97 de goluri, în 102 meciuri oficiale.
Ce a declarat Mikel Arteta după Manchester United - Arsenal 0-1
Managerul lui Arsenal, Mikel Arteta, nu e dezamăgit de Viktor Gyokeres. El spune că atacantul va arăta mai bine după ce se va puncte la punct cu pregătirea fizică:
"Jucătorii noi au avut un impact bun asupra echipei, au avut o atitudine grozavă. Fizic, unii dintre ei încă nu sunt la nivelul pe care îl cerem pentru 95 de minute, dar vom ajunge acolo.
Am arătat reziliență și dorință de a câștiga. Manchester United te pune sub presiune aici, trebuie să ai momente în care suferi. Sunt foarte mulțumit de echipă pentru că am găsit o cale de a câștiga pe acest stadion", a declarat Mikel Arteta, la finalul partidei.