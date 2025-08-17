Debut de coșmar pentru Gyokeres la Arsenal. Englezii l-au pus la zid după prestația lamentabilă de pe Old Trafford, Arteta nu se ascunde

Toate meciurile din noul sezon al Premier League pot fi urmărite în direct și în exclusivitate pe VOYO.



Viktor Gyokeres a fost titular pe Old Trafford, dar nu și-a ajutat deloc echipa. El a fost înlocuit în minutul 60, când antrenorul Mikel Arteta l-a aruncat în teren pe Kai Havertz (26 de ani).



Viktor Gyokeres, pus la zid după prestația lamentabilă din Manchester United - Arsenal



Fost antrenor la West Ham United sau Newcastle, Alan Pardew nu l-a menajat deloc pe Viktor Gyokeres pentru prestația din acest meci:



"A avut o prestație slabă. Nu poți împacheta mai frumos de atât. Nu părea tocmai în apele lui, fie că era nervos sau orice altceva... nu a arătat așa cum mă așteptam, pentru că sunt un mare fan al lui. Mă așteptam la ceva mai mult de la el astăzi.



Și cred că să fie shimbat în minutul 60 nu a fost surprinzător după o astfel de evoluție. Poate el a simțit că merita să rămână puțin mai mult pe teren, dar nu, n-a fost cea mai bună prestație. Sunt surprins", a declarat Viktor Gyokeres, conform talkSPORT.



