Nottingham Forest - Brentford 3-1. Rezumat video. Premier League, exclusiv pe VOYO

Nottingham Forest a debutat cu dreptul în noua ediţie a campionatului de fotbal al Angliei, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în faţa formaţiei Brentford FC, într-un meci disputat duminică.

"Pădurarii" au marcat toate cele trei goluri pe parcursul primei reprize, prin Chris Wood (6, 45+3) şi Dan Ndoye (42), în timp ce oaspeţii au redus diferenţa pe tabelă după pauză, printr-un penalty transformat de Igor Thiago (78).



Într-un alt meci din runda inaugurală a ligii engleze, echipa Chelsea, câştigătoarea Cupei Mondiale a Cluburilor din această vară, a fost ţinută în şah pe Stamford Bridge, scor 0-0, de rivala londoneză Crystal Palace, deţinătoarea Cupei Angliei.



Chelsea a dominat jocul, dar oaspeţii au fost cei care au să trimită mingea în poartă, în urma unei lovituri libere executate de atacantul-vedetă Eberechi Eze, în minutul 13. Arbitrul a anulat însă golul deoarece un coechipier al lui Eze se poziţionase în zidul advers în momentul şutului, încălcând astfel regulamentul.

