Întrebat dacă rămâne la Manchester United, Michael Carrick a rostit doar un cuvânt

Întrebat dacă rămâne la Manchester United, Michael Carrick a rostit doar un cuvânt Premier League
SPORT.RO
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Manchester United a suferit un nou eșec în Premier League, după ce a pierdut cu 0-2 pe terenul lui Chelsea, în etapa a noua. 

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Din articol

Londonezii au deschis scorul imediat după pauză, prin Morgan Rogers. În minutul 63, Lisandro Martinez a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben, iar Chelsea a beneficiat de un penalty.

Cole Palmer a transformat lovitura de pedeapsă și a stabilit scorul final. Manchester United a ajuns astfel la patru înfrângeri în primele nouă etape și are doar șapte puncte, ocupând locul 16 în clasament.

Întrebat dacă rămâne la Manchester United, Michael Carrick a rostit doar un cuvânt

La finalul partidei, Carrick a fost întrebat de reporterii TNT dacă se așteaptă să fie în continuare antrenorul lui Manchester United la următorul meci, împotriva celor de la AS Roma. Tehnicianul a oferit un răspuns scurt, fără alte explicații: „Da”.

Înfrângerea de pe Stamford Bridge vine după un alt rezultat dezamăgitor, 0-3 cu Bournemouth. De cealaltă parte, Chelsea a urcat pe locul al patrulea, cu 16 puncte, după victoria din derby.

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