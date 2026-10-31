Londonezii au deschis scorul imediat după pauză, prin Morgan Rogers. În minutul 63, Lisandro Martinez a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben, iar Chelsea a beneficiat de un penalty.

Cole Palmer a transformat lovitura de pedeapsă și a stabilit scorul final. Manchester United a ajuns astfel la patru înfrângeri în primele nouă etape și are doar șapte puncte, ocupând locul 16 în clasament.

Întrebat dacă rămâne la Manchester United, Michael Carrick a rostit doar un cuvânt

La finalul partidei, Carrick a fost întrebat de reporterii TNT dacă se așteaptă să fie în continuare antrenorul lui Manchester United la următorul meci, împotriva celor de la AS Roma. Tehnicianul a oferit un răspuns scurt, fără alte explicații: „Da”.