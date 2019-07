Englezii fac cheta pentru transferul lui Neymar :) OFERTA INEDITA pentru PSG: "Va platim toata suma in 100 de ani!"

Neymar isi doreste sa plece de la PSG.

Neymar nu mai este fericit la Paris si vrea sa plece cu orice pret in aceasta vara. Barcelona ar putea fi posibila destinatie, insa deocamdata catalanii nu au facut o oferta oficiala.

PSG este dispusa sa renunte la Neymar, cu conditia sa isi recupereze investitia. Adica cele 222 de milioane de euro platite Barcelonei pentru a-l lua de pe Camp Nou. Fanii englezi fac cheta pentru a-l aduce pe Neymar.

Fanii lui Arsenal au facut show pe retelele de socializare si s-au intrecut on oferte pentru Neymar. Unul dintre suporterii englezilor le-a propus seicilor plata in rate.



"PSG, sunteti interesati sa primiti 222 de milioane de euro in urmatorii 100 de ani?", a fost unul dintre mesajele ironice ale fanilor lui Arsenal. "Mai degraba in 1000 de ani", a venit raspunsul prompt al altui suporter.