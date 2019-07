Neymar primeste LOVITURA DE GRATIE: l-au scos de pe lista de achizitii! Singura varianta de transfer: cine il mai poate "salva" de la PSG

Neymar isi doreste sa plece de la PSG.

Neymar nu mai este fericit la Paris si vrea sa plece cu orice pret de la PSG. Starul brazilian chiar a amenintat ca nu se va mai prezenta la antrenamentele si meciurile amicale ale echipei din aceasta vara daca transferul sau nu se va realiza cat mai rapid.

Presa spaniola nota in cursul zilei de ieri ca PSG l-ar fi oferit pe Neymar celor de la Neymar pentru a bloca o revenire a jucatorului pe Camp Nou. MundoDeportivo scrie in aceasta dimineata ca Real nici macar nu ia in calcul o asemenea varianta.

Desi, nu in urma cu mult timp, Real si Barcelona se duelau la nivel declarativ pentru transferul lui Neymar, acum jucatorul a fost scos de pe lista de transferuri de "galactici". Conform unor surse din cadrul clubului, citate de jurnalistii spanioli, principala tinta a Realului in aceasta vara este Pogba si toate eforturile se concentreaza pe realizarea acestui transfer. Un alt motiv pentru care Real refuza sa intre in aceasta schema gandita de PSG este ca, potrivit acelorasi surse, clubul madrilen vrea sa pastreze o relatie corecta cu PSG in eventualitatea in care Real va incerca transferul lui Mbappe intr-un viitor nu foarte indepartat.

Astfel, singura optiune a lui Neymar ramane Barcelona. In acest moment, clubul catalan reprezinta singura "portita de salvare" insa si aici situatia este complicata. Barcelona nu ar dori sa plateasca peste 200 de milioane de euro, atat cat a platit PSG cand l-a transferat, ci o suma mai mica si sa includa si anumiti jucatori in tranzactie.