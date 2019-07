SOC! Neymar ameninta ca NU se prezinta la antrenamentele lui PSG! Vrea cu orice pret sa mearga la Barca

Neymar vrea cu orice pret sa mearga la Barcelona.

Presa spaniola anunta ca Neymar nu se va prezenta la antrenamentelui celor de la PSG daca transferul sau la Barcelona nu se va oficializa pana pe data de 8 iulie.

Brazilianul nu vrea sa participe la niciun antrenament al celor de la PSG si nici sa participe la meciurile amicale pe care campioana Frantei le va disputa. Neymar se antreneaza in acest moment cu un preparator fizic, pentru a se reface in totalitate dupa accidentarea pe care a suferit-o inainte de startul Copa America, intr-un meci amical pe care Brazilia l-a jucat impotriva celor din Qatar.

Barcelona ofera sub 200 de milioane de euro



Jurnalistii spanioli scriu ca PSG si Barcelona au accelarat discutiile pentru transferul lui Neymar, iar cele doua cluburi vor sa incheie tratativele cat mai repede. Desi initial seicii de la PSG nu concepeau sa-l cedeze pe brazilian sub 300 de milioane de euro in conditiile in care au platit 222 milioane pentru a-l aduce de la Barcelona, acum cei de la PSG se pot multumi si cu oferta pregatita de catalani.

Potrivit sport.es, PSG va incasa sub 200 de milioane de euro in schimbul lui Neymar, dar poate primi si trei jucatori. Coutinho, Dembele si Rakitic sau Umtiti sunt fotbalistii pe care Barcelona este pregatita sa-i sacrifice pentru a-l aduce pe Neymar.