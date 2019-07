PSG, reactie OFICIALA despre oferta Barcei pentru Neymar: "Poate pleca daca primim ce vrem!" Ce sanse are sa se realizeze TRANSFERUL VERII in Europa

Neymar isi doreste cu orice pret sa plece de la PSG in aceasta vara.

Neymar chiar a amenintat ca nu se va prezenta la antrenamentele echipei si la meciurile de pregatire din aceasta vara daca transferul sau la Barcelona nu va fi realizat. Leonardo, directorul sportiv al celor de la PSG, a vorbit despre situatia starului brazilian intr-un amplu interviu acordat LeParisien.

Leonardo a declarat ca PSG nu se va opune plecarii lui Neymar, insa clubul francez trebuie sa primeasca o oferta clara si consistenta. Pana in acest moment nu s-a intamplat asta.

"Neymar poate pleca de la PSG daca vom primi o oferta care sa ne convinga pe toti. Deocamdata, nu stim daca cineva vrea sa-l cumpere sau la ce pret. De la Barcelona nu am primit nicio oferta, am avut doar contacte superficiale. Ei au spus ca vor sa cumpere, presedintele lor a spus-o, dar nu am vazut ca Barcelona isi doreste cu adevarat sa faca acest pas. Un singur lucru e clar in acest moment: el are contract cu noi pe trei ani si din moment ce nu am primit nicio oferta nu putem discuta nimic", a declarat oficialul celor de la PSG pentru LeParisien.

Neymar a amenintat ca nu se va prezenta la reunirea echipei, eveniment programat pe 8 iulie. Neymar nu a venit, insa Leonardo spune ca starul brazilian are invoire pana pe 15 iulie.