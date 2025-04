Banii luați pe Kudus, folosiți pentru refacerea lotului lui West Ham

Managerul Graham Potter vrea să refacă din temelii lotul lui West Ham United, pentru sezonul viitor, iar vânzarea lui Mohammed Kudus, pentru o sumă de peste 80 de milioane de euro, poate oferi banii pentru aducerea altor jucători.

Ghanezul are o clauză de cumpărare în contract, care poate fi activată în vara viitoare. "Ciocănarii" s-ar mai putea despărți în următoare perioadă de mercato de vedetele Niclas Fullkrug, Emerson Palmieri, Konstantinos Mavropanos, Edson Alvarez, Tomas Soucek și Jean-Clair Todibo, în timp ce Carlos Soler și Evan Ferguson se vor întoarce după împrumuturi la PSG și Brighton.



Al Nassr e echipa unde joacă Ronaldo, Mane și Brozovic

La Al Nassr mai evoluează stranierii Cristiano Ronaldo, Otavio (Portugalia), Sadio Mane (Senegal), Marcelo Brozovic (Croația), Jhon Duran (Columbia), Angelo Gabriel, Bento, Wesley (Brazilia), Mohamed Simakan (Franța) și Aymeric Laporte (Spania).



În acest moment, formația antrenată de italianul Stefano Pioli ocupă locul al treilea în Saudi Pro League, cu 60 de puncte acumulate în 29 de meciuri jucate, după Al Ittihad (68p) și Al Hilal (62p). De asemenea, a pierdut finala Supercupei Arabiei Saudite (1-4 cu Al Hilal), a fost eliminată din Cupa Regelui (optimi de finală / 0-1 cu Al Taawoun) și se află pe poziția a treia în AFC Champions League Elite (Regiunea de Vest), cu 17 puncte strânse în 8 etape disputate, după Al Hilal (22p, +19) și Al Ahli (22p, +13).



Kudus a jucat deja în Danemarca, Olanda și Anglia, până la 24 de ani

Mohammed Kudus (24 de ani) este născut la Nima și s-a format la juniorii cluburilor Strong Tower FC și Right to Dream. La nivel de seniori a evoluat pentru Nordsjaelland (2018-2020), Ajax Amsterdam (2020-2023) și West Ham United (2023-2025). Are 42 de selecții și 12 goluri pentru naționala Ghanei.



În palmares are Eredivisie (2020-2021, 2021-2022), KNVB Cup (2020-2021), Ghana Football Awards Footballer of the Year (2023), SWAG Sports Personality of the Year (2022, 2023), SWAG Foreign Footballer of the Year (2021, 2022, 2023), UEFA Europa League Goal of the Season (2023-2024) și includerea în IFFHS CAF Youth Team of the Year (2020), IFFHS Men's CAF Team of the Year (2022), CAF Team of the Year (2023, 2024) și Eredivisie Team of the Month (septembrie 2020, mai 2021, septembrie 2022, februarie 2023).



Poate evolua ca extremă dreapta, extremă stânga și mijlocaș central ofensiv, are contract cu West Ham până în iulie 2028 și este cotat la 50 de milioane de euro.



Foto - Getty Images