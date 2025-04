Clubul din Riad oferise 300 de milioane de euro în schimbul starului lui Real Madrid și îi promisese jucătorului un salariu de un miliard de euro pentru un contract pe cinci sezoane.



Salariu uriaș oferit lui Luis Diaz de Al Nassr

După tergiversări din partea "galacticilor" și a impresarilor fotbalistului, Al Nassr a decis să renunțe la planul de a-l transfera pe Vinicius și s-a reorientat către un alt sud-american. Conform presei britanice, "Al-Alami" este foarte aproape să-l achiziționeze pe Luis Diaz, atacantul lui Liverpool și al naționalei Columbiei.



"Cormoranii" ar putea obține 120 de milioane pentru un jucător al cărui contract expiră în iulie 2027, dublu sumei plătite lui Porto, în ianuarie 2022 (53 milioane de euro), iar fotbalistului i s-ar oferi un salariu de aproximativ 40 de milioane de euro pe sezon. Acesta mai este curtat de Manchester City și FC Barcelona. În acest sezon, Diaz a reușit 15 goluri și cinci pase decisive pentru Liverpool, care este aproape să câștige un nou titlu de campioană în Premier League.



Ronaldo, Brozovic și Mane, actualele staruri ale lui Al Nassr

La Al Nassr mai evoluează stranierii Cristiano Ronaldo, Otavio (Portugalia), Sadio Mane (Senegal), Marcelo Brozovic (Croația), Jhon Duran (Columbia), Angelo Gabriel, Bento, Wesley (Brazilia), Mohamed Simakan (Franța) și Aymeric Laporte (Spania).



În acest moment, formația antrenată de italianul Stefano Pioli ocupă locul al treilea în Saudi Pro League, cu 57 de puncte acumulate în 27 de meciuri jucate, după Al Ittihad (65p) și Al Hilal (58p). De asemenea, a pierdut finala Supercupei Arabiei Saudite (1-4 cu Al Hilal), a fost eliminată din Cupa Regelui (optimi de finală / 0-1 cu Al Taawoun) și se află pe poziția a treia în AFC Champions League Elite (Regiunea de Vest), cu 17 puncte strânse în 8 etape disputate, după Al Hilal (22p, +19) și Al Ahli (22p, +13).



Diaz este vedeta naționalei Columbiei

Luis Fernando Diaz Marulanda (28 de ani) este născut la Barrancas (deprtamentul La Guajira) și s-a format la juniorii lui Atletico Junior de Barranquilla. La nivel de seniori a evoluat pentru Barranquilla FC (2016-2017), Junior de Barranquilla (2017-2019), FC Porto (2019-2022) și FC Liverpool (2022-2025).



Are 63 de meciuri și 18 goluri pentru naționala de seniori a Columbiei, iar în palmares are Categoria Primera A (2018 Finalizacion, 2019 Apertura), Copa Colombia (2017), Superliga Colombiana (2019), finală de Copa Sudamericana (2018), Primeira Liga (2019-2020, 2021-2022), Taca de Portugal (2019-2020), Supertaca Candido de Oliveira (2020), finală de Taca da Liga (2019-2020), FA Cup (2021-2022), EFL Cup (2021-2022, 2023–24 / + finală 2024-2025), FA Community Shield (2022), finală de UEFA Champions League (2021-2022) și finală de Copa America (2024).



La nivel individual a fost golgheterul Copa America (2021), a primit distincțiile BBC Goal of the Month (august 2024), Primeira Liga Player Fair-Play Prize (2020-2021), Primeira Liga Player of the Month (octombrie și noiembrie 2021) și Copa America Tournament Revelation (2021) și a fost inclus în Copa America Team of the Tournament (2021). Poate juca ca extremă stânga, atacant central și mijlocaș stânga și este cotat la 85 de milioane de euro.



Foto - Getty Images