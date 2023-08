Nordsjaelland dă lovitura înaintea meciului cu FCSB! Suma care intră în conturile danezilor

În 2020, Nordsjaelland l-a vândut pe Mohammed Kudus la Ajax, pentru 9 milioane de euro. La momentul transferului, danezii au păstrat și 15% dintr-un viitor transfer al mijlocașului ghanez, iar acum sunt pe cale să culeagă roadele.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Ajax a ajuns la un acord cu Brighton & Hove Albion pentru vânzarea lui Kudus în schimbul sumei de aproximativ 40 de milioane de euro. Gruparea din Premier League așteaptă acum și acceptul fotbalistului, iar mutarea poate fi oficializată ulterior.

Conform Tipsbladet, Nordsjaelland va încasa 15% din suma de transfer care depășește prețul lui Kudus din momentul vânzării la Ajax. Astfel, vicecampioana din Danemarca va obține aproximativ 4.650.000 de euro.

Mohammed Kudus, internațional ghanez, s-a impus rapid la Ajax, unde a strâns 84 de meciuri, 23 de goluri și 11 assist-uri în cele trei sezoane petrecute în Olanda.

Brighton and Ajax have an agreement in place for Mohammed Kudus. The deal between clubs is advanced since July… always been waiting for the player. ???????????????? #BHAFC

Fee around €40m, as @David_Ornstein reported.

It depends on the player now, waiting to agree on personal terms. pic.twitter.com/utFfIBs5ih