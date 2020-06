E OFICIAL! Primul nigerian din istoria lui Manchester United ramane pe Old Trafford

Manchester United a prelungit imprumutul nigerianului in varsta de 30 de ani.

Odion Ighalo, primul jucator nigerian din istoria lui Manchester United, va ramane pe Old Trafford pana in ianuarie 2021. Britanicii au prelungit imprumutul fotbalistului dupa ce clubul lui, Shanghai Shenhua, a anuntat ca nu il poate lua inapoi pana in noiembrie.

Asta pentru ca noile legi care au intrat in vigoare in China, in urma pandemiei de coronavirus, nu permit ca oamenii care au stat in Marea Britanie, tara europeana cu cele mai multe decese cauzate de Covid-19, sa revina in China inainte de sfarsitul lunii octombrie.

In aceste conditii, echipa din Shanghai a gasit o solutie care ii este pe plac lui Manchester United. De altfel, potrivit The Times, echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer si-ar dori transferul definitiv al lui Ighalo, insa jucatorul nu vrea sa ramana in Anglia.

Asiaticii i-au promis un contract valabil pana in 2023, pe baza caruia atacantul ar urma sa primeasca 28 de milioane de euro pe an. O suma care il plaseaza pe Ighalo printre cei mai bine platiti 5 fotbalisti din lume, dupa Messi, Neymar si Cristiano Ronaldo.

Manchester United l-a imprumutat pe Odion Ighalo in iarna, dupa accidentarea lui Rashford. Nigerianul i-a impresionat pe englezi dupa ce a reusit evolutii foarte bune si a inscris de 4 ori in cele 8 aparitii pe teren.