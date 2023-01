E gata! Intrat în ultimele șase luni de contract cu Liverpool, Roberto Firmino e ”la un pas” să semneze

În ultima vreme au apărut zvonuri cum că brazilianul ar fi dorit în zona Golfului, dar se pare că sud-americanul vrea să evolueze în continuare în Europa.

Dacă în sezonul trecut își pierduse postul de titular, Firmino a primit mai multe șanse din partea lui Jurgen Klopp în actuala stagiune, astfel că brazilianul vrea să-și prelungească șederea pe Anfield, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Firmino este ”la un pas” de a-și prelungi contractul cu Liverpool, care îi oferă o înțelegere valabilă până în 2025. Între cele două părți există discuții și pentru o clauză specială, prin care contractul poate fi prelungit chiar până în 2026.

Brazilianul a evoluat în 21 de partide în acest sezon pentru cei de la Liverpool. A reușit să marcheze de nouă ori, cifră la care se adaugă alte patru pase decisive. Site-urile de specialitate îl evaluează pe Firmino la 28 de milioane de euro.

