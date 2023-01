După Cristiano Ronaldo, arabii au pus la cale o altă lovitură

Roberto Firmino (31 de ani) a intrat în ultimele șase luni de contract cu Liverpool. S-a vorbit mult despre viitorul său, iar recent a apărut varianta unui transfer în campionatul Arabiei Saudite, dar nu la Al-Nassr, unde a ajuns Cristiano Ronaldo, după cum informează jurnalistul Florian Plettenberg.

Brazilianul a luat deja o decizie cu privire la viitorul și ar vrea să-și prelungească actualul contract și să rămână la Liverpool, mai notează sursa citată.

News #Firmino: He is still leaning towards a contract extension with Liverpool, he is happy but no fast decision. Talks ongoing and positive. But: He has requests from Saudi Arabia. Some clubs are pushing. But not Al-Nassr. #LFC @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/B3h3t8QLhl