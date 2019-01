"E ca si cum ai alege care dintre doi barbati vrei sa-ti fure sotia!" :)) Declaratia dementiala a lui Gary Neville

Legenda lui Manchester United are o misiune imposibila cand vine vorba despre acest sezon din Premier League.

Cele mai mari rivale ale lui Manchester United se lupta in acest sezon pentru castigarea titlului in Premier League. Liverpool are un avans de 4 puncte in fata lui Manchester City dupa 23 de etape. Gary Neville, cel care a cucerit 8 titluri cu Man United pe cand era jucator, a fost intrebat in cadrul unei emisiuni radio cine ar prefera sa castige titlul dintre rivale.



"Am mai spus-o, atunci cand cele doua se lupta pentru titlu e ca si cum ai alege dintre 2 barbati pe care il vrei sa iti fure nevasta! Nu s-a schimbat nimic, e mai rau! Stiti ceva? Am auzit pentru prima data in urma cu cateva saptamani cativa fani ai lui United care ar vrea ca Liverpool sa castige pentru ca nu vor ca City sa obtina 2 titluri la rand si sa inceapa o perioada de dominare.



Pur si simplu nu pot sa spun Liverpool, chiar nu pot. Trebuie sa fie City" a declarat Neville. Acesta l-a criticat dur in acest sezon pe Jose Mourinho, insa acum este fanul inlocuitorului acestuia, Ole Gunnar Solskjaer, alaturi de care a jucat la United.

"Cred ca atunci cand a venit, clubul nu putea fi intr-un punct mai jos in ceea ce priveste asteptarile; era un sentiment prost in club. S-a pus in aceasta situatie si continua sa castige. Cred ca este cel mai bun start pentru un manager din istoria lui Manchester United. E de necrezut.

Jucatorii care evident ca nu mai isi dadeau silinta cu Mourinho sunt acum activi dar asta se poate opri la un moment dat. Nu sunt increzator ca acesti jucatori o pot duce pe Manchester United din nou spre titlu. Diferenta e incredibila, insa trebuie sa admit ca am indoieli in ceea ce priveste grupul de jucatori" a mai spus Neville.