Performanta incredibila reusita de Klopp! Liverpool devine primul club din ISTORIE care reuseste asta

Lider in Premier League, Liverpool trece prin cel mai bun moment din ultimul deceniu.

Liverpool este la un pas de istorie! Aflata pe primul loc in Premier League, la 4 puncte peste cei de la Manchester City, echipa lui Jurgen Klopp incearca sa obtina primul titlu dupa 29 de ani si primul in era Premier League! Insa Liverpool desi bifeaza un moment istoric: este primul club din lume care reuseste sa aiba un profit net anual de peste 100 de milioane de lire!

Inside World Football dezvaluie cifrele din spatele acestei performante istorice venite intr-un an in care Liverpool a doborat 3 recorduri de transfer. Parcursul european din sezonul trecut, cand Liverpool a jucat finala UEFA Champions League cu Real Madrid, i-a adus 81.3 milioane de euro! Vanzarea lui Phillippe Coutinho la Barcelona pentru 160 de milioane de euro, cel mai scump jucator vandut vreodata de Liverpool, a reprezentat un alt boom financiar pentru Liverpool ce a amortizat transferurile lui Virgil Van Dijk (cel mai scump fundas din istorie) si Alisson Becker (cel mai scump portar din istorie pana la transferul lui Kepa la Chelsea).

Confirmarea oficiala urmeaza sa vina in luna martie, cand Liverpool va publica raportul financiar anual. Liverpool ar urma sa bata recordul in ceea ce priveste profitul net stabilit de Leicester in sezonul 2016/2017, de 92.5 milioane de lire.