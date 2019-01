A semnat! Liverpool a obtinut acordul fotbalistului! Jucatorul care va sta pe Anfield pana in 2024!

Jucatorul a semnat un contract valabil 5 ani.

Andy Robertson, fundasul lui Liverpool, a semnat prelungirea contractului cu formatia lui Jurgen Klopp si va sta pe Anfield pana in 2024. Scotianul s-a transferat de la Hull City in vara anului 2017 si a avut parte de o crestere de forma impresionanta sub comanda antrenorului german.

Fundasul de 24 de ani a ratat numai doua meciuri in aceasta editie de Premier League, ajutand echipa sa atinga un record: Liverpool a incasat doar 10 goluri in 22 de etape. Robertson a fost titular in finala Champions League, pierduta de Liverpool in fata Realului in 2018, scor 1-3, iar acum se afla pe primul loc in Anglia, cu sanse reale de a castiga titlul dupa o pauza de 29 de ani.