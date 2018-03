INCREDIBIL! Dinamo a refuzat un jucator care costa acum ZECI de milioane si e titular la Inter! Teapa uriasa a fost dezvaluita azi

Dinamo l-a avut in mana pe unul dintre cei mai importanti jucatori ai momentului din Serie A!

Matisa Vecino ar fi putut sa joace pentru 'caini'. Uruguayanul a fost propus in Stefan cel Mare de agentul Florin Manea, insa Negoita n-a vrut sa-l cumpere.

"Il cunosc foarte bine pe domnul Negoita, i-am vorbit despre strategii si despre ceea ce ar trebui sa faca. La Dinamo sunt multe capete pentru a se lua o decizie. Am fost la ei cu un grafic si se uitau toti asa... Uite, acum 5 sau 6 ani aveam posibilitatea sa aduc un uruguayan la Dinamo. Il cheama Marias Vecino. Au zis ca nu a jucat foarte mult si l-au refuzat, apoi s-a vandut pe bani multi la Inter. Normal ca nu a jucat, dar venea in Romania. Uite ca s-a dus la Fiorentina, apoi l-a luat Inter", a spus Manea la Digisport.

Vecino, 26 de ani, a fost cumparat vara trecuta de Inter de la Fiorentina cu 24 de milioane de euro. Mijlocasul are si 19 selectii in nationala Uruguayului. La Dinamo, Vecino a fost propus in 2012, cand trece printr-o perioada dificila la Nacional, in tara sa.