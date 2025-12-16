S-a luat decizia! Care este sentința șoferului care a lovit mulțimea la parada lui Liverpool

"V-aţi pierdut cumpătul într-un acces de furie, hotărât să vă faceţi loc prin mulţime, indiferent de consecinţe" şi "v-aţi folosit vehiculul ca pe o armă extrem de periculoasă", a declarat judecătorul de la Tribunalul Penal din Liverpool când a pronunţat sentinţa împotriva lui Paul Doyle, în vârstă de 54 de ani.

Imaginile, surprinse de pe camerele de supraveghere şi de pe o cameră din maşina sa, arată furia lui Paul Doyle, care a urlat şi a insultat pietonii înainte de a se îndrepta direct spre ei.

"Ceea ce ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare colectivă a lăsat, în schimb, o urmă durabilă de frică şi durere în întreaga comunitate", a declarat judecătorul Andrew Menary.

"Acţiunile dumneavoastră au provocat oroare şi devastare de o amploare pe care această instanţă nu a mai întâlnit-o niciodată", a continuat el.

Îmbrăcat într-un costum negru, fostul soldat şi angajat în domeniul securităţii cibernetice, tată a doi copii, a plâns toată dimineaţa înainte ca sentinţa să fie pronunţată.

Arestat la faţa locului şi apoi plasat în detenţie în ziua paradei, el a spus poliţiei: "Tocmai am ruinat viaţa familiei mele".

Bărbatul a pledat apoi nevinovat şi a menţinut această versiune timp de câteva luni, până la o întorsătură neaşteptată a evenimentelor la sfârşitul lunii noiembrie, la începutul procesului său.

El nu a oferit nicio explicaţie pentru acţiunile sale, pentru care ipoteza teroristă a fost exclusă de la bun început, şi a recunoscut cele 31 de capete de acuzare împotriva sa, inclusiv tentativă de agresiune agravată. Aceasta a pus automat capăt procesului său.