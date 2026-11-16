Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost trimis sub formă de împrumut de la FCSB, la Frosinone, în Serie A, primul eșalon al Italiei, până la finalul actualei stagiuni.

Daniel Bîrligea a dat verdictul la trei luni după plecarea de la FCSB

Bîrligea a bifat până acum la Frosinone o apariție în Coppa Italia și șase în campionat, unde și-a trecut în cont și două goluri și evoluții bune în ultimele meciuri

La conferința de presă premergătoare meciului Bosnia - România în ultima etapă din faza grupelor UEFA Nations League, Daniel Bîrligea a vorbit, printre altele, și despre situația sa din Italia.

Atacantul a evidențiat că Serie A este un campionat puternic și că trebuie să muncească de două ori mai mult ca să fie pregătit la fiecare ocazie pe care o primește de a juca.

”Cu primele zile în Italia, am văzut că e un campionat foarte puternic, și fizic și tactic. Cu mulți jucători de calitate. Mi-am dat seama că trebuie să muncesc mult, ca să fiu pregătit la fiecare ocazie primită”, a spus Bîrligea.

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După ce a văzut România - Polonia 2-1, Ciprian Marica a sugerat că naționala ar trebui să înceapă cu Daniel Bîrligea titular ultimul duel din Grupa 4, cel cu Bosnia & Herțegovina la Zenica.

Fostul internațional a explicat că Bîrligea, acum împrumutat de la FCSB la Frosinone, se află într-o formă bună și că a făcut diferența sâmbătă, împotriva selecționatei lui Jan Urban.

”L-ai începe pe Bîrligea titular? Da! Acum depinde și de tactica lui Gică Hagi. Eu, clar, l-aș începe pe Bîrligea titular. A fost coautor la cele două goluri, și putea fi și la al treilea, la Ianis Stoica. Ceea ce ne arată că e într-o formă bună”, a spus Marica.