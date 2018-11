Decizie ISTORICA in Premier League! Anuntul OFICIAL tocmai a fost facut: ce se va intampla din sezonul viitor

Sistemul video intra si in fotbalul din Anglia.

S-a facut anuntul mult asteptat de suporterii fotbalului din Anglia. Oficialii din Premier League se aliniaza cerintelor fotbalului modern si introduc VAR-ul.

Sistemul video urmeaza sa fie integrat inca de la inceputul sezonului 2019-2020. Acest sistem este deja utilizat in FA Cup si Carabao Cup.

Oficialii echipelor din Premier League s-au reunit si au decis ca introducerea sistemului VAR este oprtuna, iar o cerere oficiala a fost trimisa catre Football Association Board si FIFA pentru a se putea utiliza video-arbitrajul din august 2019.

Sistemul video este utilizat deja in La Liga, Serie A, Bundesliga si Ligue 1. Tot din sezonul viitor sistemul video urmeaza sa fie introdus si in Liga Campionilor. La fel si in finala Supercupei Europei, iar din sezonul 2020-2021 vom avea VAR si in Europa League.