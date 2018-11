Transfer in Liga 1 de la o echipa din Premier League? FCSB si Craiova viseaza frumos: "Nu am o preferata!"

A venit din Anglia sa joace pentru prima data la nationala mare.

Poate ramane aici, la FCSB sau Craiova. Pascanu a crescut in Anglia si a invatat fotbal la Leicester. Sunt sanse mici sa ramana la fosta campioana.



"Nu stiu, nu am nicio preferata. Da, imi doresc sa fac pasul la o echipa de seniori, daca e. Fie ca e in Romania sau in afara" spune Alex Pascanu.



Pascanu va debuta la nationala impreuna cu Ianis Hagi.

"(Tricoul) Il voi pastra si il voi pune in rama" mai spune Pascanu.