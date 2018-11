Chemat de Becali sa rupa plasele in Liga I, Puscas cauta drumul catre Premier League! Ce spune varful luat de Contra la nationala mare

George Puscas e sincer si spune ca viseaza sa joace in Premier League. Becali vrea sa-l transfere in iarna cu 3 milioane de euro.

George Puscas a marcat 3 goluri in ultimele 5 meciuri pentru Palermo, liderul din Serie B, si l-a convins pe Cosmin Contra ca merita un loc in lotul nationalei mari. Atacantul a revenit in tara si a fost intrebat daca este tentat de oferta FCSB-ului. Puscas a raspuns ca e mult mai interesat sa ramana in Italia si a spus ca isi doreste cu ardoare sa ajunga in Premier League.

"Cred ca m-as potrivi in campionatul englez daca stau bine si ma uit. Mi-ar placea sa joc acolo, e visul meu sa joc in Premier League. Arsenal, Chelsea, Liverpool, imi plac toate, nici nu pot sa spun una. Cred ca as juca la orice echipa din Premier League daca mi-ar veni o oferta", a spus Puscas.

In varsta de 22 de ani, George Puscas a evoluat in ultimii 4 ani si jumatate in Italia.