Messi, decizie majoră în ziua Balonului de Aur! Anunțul făcut chiar înaintea galei de la Londra

Messi, decizie majoră în ziua Balonului de Aur! Anunțul făcut chiar înaintea galei de la Londra Fotbal extern
SPORT.RO
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Gala Balonului de Aur 2026 va avea loc la Londra, diseară, de la ora 22:00. Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal sunt considerați principalii favoriți la câștigarea premiului de cel mai bun fotbalist al anului.

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Balonul de Aur 2026 va fi acordat la teatrul London Palladium. Va fi o ediție specială cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea pentru prima oară a prestigiosului trofeu, organizată în premieră în capitala Angliei. 

Lionel Messi nu va participa la Balonul de Aur 2026, anunță Marca

La gala de diseară sunt așteptate o mulțime de personalități - de la fotbaliștii de top ai lumii, până la antrenori celebri și conducători. Totuși, va exista cel puțin o absență notabilă.

Cu aproximativ 8 ore înaintea galei de la Londra, ziarul spaniol Marca anunță că Lionel Messi nu va participa la eveniment. Deși a avut un sezon foarte bun și a ajuns cu Argentina până în finala Cupei Mondiale, argentinianul nu mai este văzut printre favoriții la câștigarea trofeului, însă motivul absenței sale ar fi altul.

Messi, programat extrem de încărcat în ultimele zile

Starul argentinian, de opt ori câștigător al Balonului de Aur, a avut parte de un program extrem de încărcat în ultima perioadă. Săptămâna treacă, a fost prezent în Spania, la Oviedo, pentru gala Premiilor Prințesa de Asturia. Ulterior, a revenit în Statele Unite pentru meciul din weekend New York Red Bulls - Inter Miami 2-0.

În plus, duminică, argentinianul a participat la Messi Cup, în Florida, astfel că prezența sa la Londra, diseară, pare exclusă, mai scrie Marca.

În schimb, spaniolii anunță că Harry Kane va fi cu siguranță prezent la gală. Englezul revine acasă, la Londra, unde speră să cucerească marele trofeu după un sezon în care a strălucit la Bayern Munchen și naționala Angliei, cu nu mai puțin de 73 de goluri.

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Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur 2026

  • Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)
  • Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
  • Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)
  • Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)
  • Luis Diaz (Bayern München, Columbia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
  • Gabriel (Arsenal, Brazilia)
  • Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
  • Harry Kane (Bayern München, Anglia)
  • Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
  • Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
  • Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
  • Marquinhos (PSG, Brazilia)
  • Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)
  • Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
  • Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
  • Michael Olise (Bayern München, Franţa)
  • João Neves (PSG, Portugalia)
  • William Pacho (PSG, Ecuador)
  • Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)
  • Declan Rice (Arsenal, Anglia)
  • Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)
  • Fabian Ruiz (PSG, Spania)
  • William Saliba (Arsenal, Franţa)
  • Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)
  • Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)
  • Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)
  • Vitinha (PSG, Portugalia)
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