Nuno Campos (51 de ani), omul sub comanda căruia Dinamo își continuă progresul din ultimii ani, e exact genul de antrenor care tace și face. Spre deosebire de Marius Șumudică, care tocmai l-a „ciupit“ pe portughez, după CFR Cluj – Dinamo (2-2).

Când a plecat din țară, Șumudică a vorbit despre „baghet magic“. Ce-i drept, a fost onest și a recunoscut că nu deține așa ceva în dotare. De altfel, la ultimele sale echipe de afară, Șumudică a contabilizat mai multe înfrângeri decât victorii!

Precizarea e necesară pentru că, spre deosebire de Șumudică, Nuno Campos n-a vorbit despre vreo „baghetă magică“, deși rezultatele sale de la Dinamo te duc cu gândul la așa ceva!

Dinamo, lider după 13 etape după 15 ani!

Până în acest punct al sezonului, formația din Ștefan cel Mare are un bilanț excelent: 14 meciuri în toate competițiile, 10 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 33-10! Singurul eșec datează din 19 iulie, când în chiar prima etapă, roș-albii au cedat în fața Petrolului, scor 0-1.

De atunci, a urmat ascensiunea bucureștenilor cu Nuno Campos în frunte. Iar datorită punctului smuls în Gruia, după 2-2 cu CFR Cluj, Dinamo s-a asigurat că rămâne pe locul 1 și după această etapă, cea cu numărul 13, indiferent de ce se va întâmpla în meciul Sepsi – Universitatea Craiova (diseară, ora 20:00).

Ca să vedem când a mai fost Dinamo pe locul 1, după 13 etape, trebuie să ne întoarcem în timp. Cu mult! Până în vremurile în care Cristi Borcea tăia și spânzura, în Ștefan cel Mare. Mai precis, în campania din 2011-2012, când podiumul Ligii I arăta așa, după 13 runde:

1. Dinamo – 30 de puncte

2. Rapid – 28 de puncte

3. CFR Cluj – 26 de puncte

La capătul acelui sezon, titlul avea să ajungă în vitrina CFR-ului. Formația din Gruia a strâns 71 de puncte din 34 de meciuri și s-a clasat înaintea celor mai apropiate rivale, FC Vaslui (70 de puncte) și FCSB (66 de puncte). În acel sezon, Dinamo a terminat abia pe 5, cu 62 de puncte, iar în vară, Cristi Borcea a părăsit conducerea roș-albilor după încă o dezamăgire cruntă.

Ce echipe au condus prima ligă după 13 etape, în ultimii ani?