Ultima dată când ”diavolii” au câștigat un meci a fost în prima rundă din faza ligii UEFA Champions League, 4-0 cu Sabah. A urmat seceta după pe Old Trafford, cu cinci înfrângeri și trei rezultate de egalitate.

În etapa #8 din Premier League, eșalonul de elită al Angliei care se vede pe VOYO și VOYO SPORT 1, Manchester United a pierdut duminică după-amiază cu Bournemouth, scor 0-3.

Două goluri au fost înscrise în prima repriză (Rayan 38' și Tavernier 43'), iar ultimul a fost semnat de Evanilson în minutul 71 al confruntării de pe ”Old Trafford”.

Michael Carrick, întrebat dacă va fi dat afară după 0-3 cu Bournemouth

După meci, Michael Carrick a fost întrebat dacă poate fi demis în următoarele patru ore, în contextul slabelor evoluții bifate de echipa pe care o pregătește.

”Înțeleg total situația. Nu mă aștept la nimic anume, să fiu sincer. Îmi văd de treabă ca de obicei și, știți și voi, iubesc locul ăsta”, a spus Carrick, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Manchester United se află pe locul 16 în clasament cu șapte puncte. În opt etape, ”diavolii” au bifat o singură victorie, patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri.