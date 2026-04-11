De Zerbi va debuta pe banca lui Tottenham în partida cu Sunderland, din deplasare, programată duminică, de la ora 16:00, în direct pe VOYO. Fostul antrenor de la Marseille preia echipa într-un moment critic, în care tocmai a coborât pe loc retrogradabil, 18, cu 30 de puncte în 31 de etape.

Roberto De Zerbi: "Vreau să văd acel Tottenham din perioada Postecoglou"

Al treilea antrenor al lui Tottenham din acest sezon, după Thomas Frank și Igor Tudor, a vorbit la prima conferință de presă despre dorința sa de a readuce în prim-plan stilul de joc al lui Spurs din perioada în care Ange Postecoglou era manager.

De Zerbi a oferit și un indiciu clar despre linia defensivă pe care ar urma să o utilizeze, una în care Radu Drăgușin nu se regăsește.

"Îmi doresc să avem posesia. Vreau să văd din nou acel Tottenham pe care l-am văzut când Postecoglou era la echipă, iar eu mă aflam la al doilea sezon la Brighton. Postecoglou avea la dispoziție mulți dintre jucătorii de acum, iar Tottenham era una dintre cele mai bune echipe în ceea ce privește calitatea jocului.

Cu Pedro Porro, cu Destiny Udogie, Micky van de Ven și Cristiano Romero îmi doresc să văd asta din nou", a spus Roberto De Zerbi, potrivit The Guardian.

De Zerbi a semnat un contract pe 5 sezoane cu Tottenham, până în 2031, fără clauză referitoare la o posibilă retrogradare în Championship. Așa cum era firesc într-o situație critică precum cea din prezent, antrenorul a refuzat să vorbească despre trofee.

"E clar că planul meu este să rămân aici multă vreme. Nu vorbesc despre trofee pentru că nu e momentul potrivit acum. Mai întâi, îmi doresc ca Tottenham să rămână în Premier League", a mai spus De Zerbi.

Ce meciuri mai are de disputat Tottenham până la finalul sezonului

Etapa 32: Sunderland (deplasare)

Etapa 33: Brighton (acasă)

Etapa 34: Wolves (deplasare)

Etapa 35: Aston Villa (deplasare)

Etapa 36: Leeds (acasă)

Etapa 37: Chelsea (deplasare)

Etapa 38: Everton (acasă)

Clasamentul din Premier League. Tottenham a coborât pe loc retrogradabil