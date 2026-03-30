Londonezii ocupă o poziție periculoasă în Premier League, cu 30 de puncte, la doar o lungime de zona retrogradării.

Conducerea clubului caută rapid un înlocuitor, iar principalul favorit a devenit Roberto De Zerbi, antrenor rămas liber de contract după despărțirea de Marseille.

De Zerbi, plătit boierește la Tottenham

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, Tottenham i-ar fi pus pe masă un contract valabil pe cinci sezoane și un salariu care l-ar transforma în al treilea cel mai bine plătit antrenor din Premier League.

Italianul ar urma să fie depășit doar de Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, și de Mikel Arteta, tehnicianul lui Arsenal FC, care câștigă aproximativ 15 milioane de lire sterline pe sezon, informează talkSport.

Contractul lui De Zerbi ar urma să includă și clauze speciale în cazul retrogradării. Astfel, salariul ar scădea dacă Tottenham Hotspur ar ajunge în Championship și antrenorul ar decide să continue pe bancă.

Primul meci al italianului pe banca lui Tottenham ar putea fi deplasarea cu Sunderland, programată la mijlocul lunii aprilie.